Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mittags auf grünem Terrain

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.25 Prozent fester bei 3’325.58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.010 Prozent auf 3’284.89 Punkte an der Kurstafel, nach 3’284.56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’284.89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’329.41 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.94 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 3’123.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’987.50 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 2’322.60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25.11 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 13.54 Prozent auf 97.30 EUR), Wolford (+ 7.69 Prozent auf 2.24 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.31 Prozent auf 154.60 EUR), Semperit (+ 2.99 Prozent auf 17.20 EUR) und FACC (+ 2.18 Prozent auf 16.90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-2.00 Prozent auf 4.40 EUR), AMAG (-1.79 Prozent auf 27.50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.68 Prozent auf 76.20 EUR), Vienna Insurance (-0.70 Prozent auf 70.80 EUR) und Rosenbauer (-0.64 Prozent auf 62.40 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die STRABAG SE-Aktie. 99’066 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48.751 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.45 zu Buche schlagen. Mit 6.80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch