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Kursverlauf 03.08.2026 17:58:13

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün

Am Montag wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

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Am Montag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1.85 Prozent auf 3’240.66 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.048 Prozent auf 3’183.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’181.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’242.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’182.64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’227.82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’865.52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der ATX Prime bei 2’233.62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21.91 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’243.92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.96 Prozent auf 138.60 EUR), Lenzing (+ 5.54 Prozent auf 24.75 EUR), voestalpine (+ 3.65 Prozent auf 46.62 EUR), Frequentis (+ 3.56 Prozent auf 75.70 EUR) und Polytec (+ 3.41 Prozent auf 4.85 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-7.41 Prozent auf 5.00 EUR), Flughafen Wien (-1.54 Prozent auf 51.00 EUR), Verbund (-1.51 Prozent auf 58.65 EUR), Rosenbauer (-0.94 Prozent auf 63.00 EUR) und PORR (-0.80 Prozent auf 37.25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 352’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43.817 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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