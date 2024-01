Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beginnt Montagshandel im Plus

Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.56 Prozent aufwärts auf 1’693.99 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.018 Prozent auf 1’684.80 Punkte an der Kurstafel, nach 1’684.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1’696.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1’684.74 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 22.12.2023, mit 1’709.10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der ATX Prime bei 1’528.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1’656.85 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1.17 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1’731.58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’664.49 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 2.17 Prozent auf 30.55 EUR), Marinomed Biotech (+ 1.67 Prozent auf 30.50 EUR), Raiffeisen (+ 1.54 Prozent auf 19.81 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.21 Prozent auf 117.00 EUR) und Frequentis (+ 1.12 Prozent auf 27.00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-1.37 Prozent auf 14.40 EUR), Rosenbauer (-1.31 Prozent auf 30.20 EUR), AMAG (-0.68 Prozent auf 29.00 EUR), Palfinger (-0.61 Prozent auf 24.25 EUR) und Telekom Austria (-0.50 Prozent auf 8.00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 41’780 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 26.386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.42 zu Buche schlagen. Mit 10.27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch