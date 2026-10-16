Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beginnt Freitagssitzung im Plus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 3’206.98 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.000 Prozent fester bei 3’195.97 Punkten, nach 3’195.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’221.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’195.97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0.205 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der ATX Prime bei 3’340.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’180.54 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 2’333.23 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 20.65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 2.27 Prozent auf 27.00 EUR), Lenzing (+ 2.19 Prozent auf 11.18 EUR), Polytec (+ 1.74 Prozent auf 5.86 EUR), FACC (+ 1.59 Prozent auf 14.06 EUR) und Rosenbauer (+ 1.32 Prozent auf 61.40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-7.55 Prozent auf 1.96 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), AMAG (-1.73 Prozent auf 28.40 EUR), Frequentis (-0.92 Prozent auf 64.70 EUR) und CPI Europe (-0.65 Prozent auf 15.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 11’784 Aktien gehandelt. Mit 43.235 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch