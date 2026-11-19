Um 09:10 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.89 Prozent auf 3’166.21 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0.002 Prozent leichter bei 3’138.07 Punkten, nach 3’138.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’136.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’166.51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2.92 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 3’194.93 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 3’245.27 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2’390.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19.11 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5.80 Prozent auf 120.40 EUR), PORR (+ 3.25 Prozent auf 33.35 EUR), FACC (+ 3.06 Prozent auf 14.80 EUR), Semperit (+ 1.28 Prozent auf 15.85 EUR) und Raiffeisen (+ 1.25 Prozent auf 60.60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-6.55 Prozent auf 0.43 EUR), Kapsch TrafficCom (-4.58 Prozent auf 3.33 EUR), Frequentis (-2.37 Prozent auf 66.00 EUR), Lenzing (-0.95 Prozent auf 10.40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0.94 Prozent auf 73.50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44.672 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch