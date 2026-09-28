Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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28.09.2026 09:28:20
Gute Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Start fester
Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.
Um 09:11 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.48 Prozent auf 6’977.06 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 196.480 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.021 Prozent auf 6’945.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’943.67 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’944.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’984.16 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 6’786.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6’406.17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4’654.25 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 30.37 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’018.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 3.20 Prozent auf 64.55 EUR), Wienerberger (+ 3.12 Prozent auf 17.84 EUR), Lenzing (+ 1.70 Prozent auf 20.95 EUR), Erste Group Bank (+ 1.54 Prozent auf 125.00 EUR) und EVN (+ 1.42 Prozent auf 28.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2.21 Prozent auf 199.00 EUR), voestalpine (-1.09 Prozent auf 45.30 EUR), Raiffeisen (-0.62 Prozent auf 64.30 EUR), Andritz (+ 0.00 Prozent auf 84.00 EUR) und DO (+ 0.00 Prozent auf 189.40 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 47’343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 47.818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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