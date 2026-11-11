Gute Stimmung in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen

Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.69 Prozent stärker bei 6’696.68 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.442 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.009 Prozent auf 6’651.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’650.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’650.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’731.12 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 4.07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 6’543.45 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6’672.96 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4’858.93 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 25.13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9.22 Prozent auf 123.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.95 Prozent auf 18.82 EUR), Andritz (+ 2.64 Prozent auf 85.40 EUR), Vienna Insurance (+ 2.56 Prozent auf 76.10 EUR) und EVN (+ 1.97 Prozent auf 31.05 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-4.86 Prozent auf 39.54 EUR), Wienerberger (-1.62 Prozent auf 17.58 EUR), DO (-0.89 Prozent auf 223.50 EUR), Erste Group Bank (-0.51 Prozent auf 117.10 EUR) und CA Immobilien (-0.47 Prozent auf 21.10 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 300’461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44.516 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.97 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.78 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch