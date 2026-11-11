ATX 998663 / AT0000999982
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung im Fokus
|
11.11.2026 15:58:14
Gute Stimmung in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen
Der ATX befindet sich am Nachmittag im Aufwind.
Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.69 Prozent stärker bei 6’696.68 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.442 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.009 Prozent auf 6’651.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’650.55 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’650.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’731.12 Punkten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 4.07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 6’543.45 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6’672.96 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4’858.93 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 25.13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9.22 Prozent auf 123.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.95 Prozent auf 18.82 EUR), Andritz (+ 2.64 Prozent auf 85.40 EUR), Vienna Insurance (+ 2.56 Prozent auf 76.10 EUR) und EVN (+ 1.97 Prozent auf 31.05 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-4.86 Prozent auf 39.54 EUR), Wienerberger (-1.62 Prozent auf 17.58 EUR), DO (-0.89 Prozent auf 223.50 EUR), Erste Group Bank (-0.51 Prozent auf 117.10 EUR) und CA Immobilien (-0.47 Prozent auf 21.10 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 300’461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44.516 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.97 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.78 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’760.72
|0.32%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.