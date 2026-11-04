Gute Stimmung in Wien: ATX legt am Mittag deutlich zu

Am Mittwoch tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 3.67 Prozent stärker bei 6’631.01 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.074 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’396.94 Zählern und damit 0.013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’396.13 Punkte).

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’396.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’633.24 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6’718.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6’657.01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’794.36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23.90 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 6.63 Prozent auf 60.35 EUR), Erste Group Bank (+ 6.44 Prozent auf 114.10 EUR), Lenzing (+ 5.80 Prozent auf 11.68 EUR), BAWAG (+ 4.63 Prozent auf 165.00 EUR) und DO (+ 4.12 Prozent auf 215.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (+ 0.27 Prozent auf 73.10 EUR), Verbund (+ 0.29 Prozent auf 69.70 EUR), Palfinger (+ 0.55 Prozent auf 27.45 EUR), CA Immobilien (+ 0.95 Prozent auf 21.30 EUR) und Andritz (+ 1.11 Prozent auf 82.30 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 232’119 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.302 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch