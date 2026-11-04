ATX 998663 / AT0000999982
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
04.11.2026 12:26:13
Gute Stimmung in Wien: ATX legt am Mittag deutlich zu
Anleger in Wien am Mittwoch in Jubelstimmung.
Am Mittwoch tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 3.67 Prozent stärker bei 6’631.01 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.074 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’396.94 Zählern und damit 0.013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’396.13 Punkte).
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’396.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’633.24 Punkten lag.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6’718.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6’657.01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’794.36 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23.90 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 6.63 Prozent auf 60.35 EUR), Erste Group Bank (+ 6.44 Prozent auf 114.10 EUR), Lenzing (+ 5.80 Prozent auf 11.68 EUR), BAWAG (+ 4.63 Prozent auf 165.00 EUR) und DO (+ 4.12 Prozent auf 215.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (+ 0.27 Prozent auf 73.10 EUR), Verbund (+ 0.29 Prozent auf 69.70 EUR), Palfinger (+ 0.55 Prozent auf 27.45 EUR), CA Immobilien (+ 0.95 Prozent auf 21.30 EUR) und Andritz (+ 1.11 Prozent auf 82.30 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 232’119 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.302 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Raiffeisen am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’462.37
|-0.86%
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.