Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen mittags zu

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.34 Prozent stärker bei 6’673.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.442 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.009 Prozent auf 6’651.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’650.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’731.12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’650.83 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3.71 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6’543.45 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 6’672.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der ATX noch bei 4’858.93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 24.70 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9.40 Prozent auf 123.40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.08 Prozent auf 18.66 EUR), OMV (+ 1.85 Prozent auf 71.55 EUR), EVN (+ 1.81 Prozent auf 31.00 EUR) und Andritz (+ 1.68 Prozent auf 84.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-3.32 Prozent auf 40.18 EUR), Wienerberger (-1.79 Prozent auf 17.55 EUR), CA Immobilien (-1.42 Prozent auf 20.90 EUR), PORR (-1.20 Prozent auf 32.95 EUR) und Erste Group Bank (-1.02 Prozent auf 116.50 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 176’817 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44.516 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.97 erwartet. Mit 6.78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch