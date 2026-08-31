Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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31.08.2026 15:58:03
Gute Stimmung in Wien: ATX-Anleger greifen am Nachmittag zu
Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.
Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.61 Prozent auf 6’827.95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.950 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 6’786.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’786.58 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’845.42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’778.06 Einheiten.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der ATX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 6’457.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der ATX mit 6’148.87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4’614.36 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27.58 Prozent aufwärts. Bei 6’845.42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3.26 Prozent auf 31.65 EUR), OMV (+ 2.54 Prozent auf 68.60 EUR), Vienna Insurance (+ 2.12 Prozent auf 72.20 EUR), Raiffeisen (+ 1.75 Prozent auf 63.80 EUR) und EVN (+ 1.71 Prozent auf 29.70 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil STRABAG SE (-3.43 Prozent auf 95.80 EUR), PORR (-2.60 Prozent auf 37.50 EUR), DO (-1.67 Prozent auf 205.50 EUR), Erste Group Bank (-0.40 Prozent auf 123.10 EUR) und CA Immobilien (-0.21 Prozent auf 23.35 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 98’465 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 48.013 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie weist mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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