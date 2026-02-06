Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’507 0.3%  SPI 18’625 0.2%  Dow 49’594 1.4%  DAX 24’658 0.7%  Euro 0.9169 0.0%  EStoxx50 5’979 0.9%  Gold 4’940 3.4%  Bitcoin 52’938 8.2%  Dollar 0.7756 -0.3%  Öl 67.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Sparplan auflösen: Das müssen Anleger Schritt für Schritt beachten
Bernstein Research: Continental-Aktie erhält Market-Perform
Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein
Henkel vz-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
Weisses Haus startet TrumpRx - Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark
Suche...
Plus500 Depot

Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime im Fokus 06.02.2026 15:58:30

Gute Stimmung in Wien: Anleger lassen ATX Prime nachmittags steigen

Gute Stimmung in Wien: Anleger lassen ATX Prime nachmittags steigen

Derzeit zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Flughafen Wien
54.40 EUR -2.16%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0.73 Prozent auf 2’822.00 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.021 Prozent tiefer bei 2’800.95 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’801.53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’823.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’777.25 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1.55 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2’688.59 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2’369.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1’959.64 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.16 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’855.52 Punkten. Bei 2’638.17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 3.03 Prozent auf 61.20 EUR), PORR (+ 2.53 Prozent auf 36.50 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.08 Prozent auf 3.68 EUR), DO (+ 2.08 Prozent auf 196.40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.98 Prozent auf 107.90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Andritz (-6.52 Prozent auf 70.95 EUR), Wolford (-5.66 Prozent auf 3.00 EUR), Vienna Insurance (-2.66 Prozent auf 65.80 EUR), Flughafen Wien (-2.17 Prozent auf 54.20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2.02 Prozent auf 96.90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 237’351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41.088 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?