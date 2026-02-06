Gute Stimmung in Wien: Anleger lassen ATX Prime nachmittags steigen

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0.73 Prozent auf 2’822.00 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.021 Prozent tiefer bei 2’800.95 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’801.53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’823.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’777.25 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1.55 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2’688.59 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2’369.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1’959.64 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.16 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’855.52 Punkten. Bei 2’638.17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 3.03 Prozent auf 61.20 EUR), PORR (+ 2.53 Prozent auf 36.50 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.08 Prozent auf 3.68 EUR), DO (+ 2.08 Prozent auf 196.40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.98 Prozent auf 107.90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Andritz (-6.52 Prozent auf 70.95 EUR), Wolford (-5.66 Prozent auf 3.00 EUR), Vienna Insurance (-2.66 Prozent auf 65.80 EUR), Flughafen Wien (-2.17 Prozent auf 54.20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2.02 Prozent auf 96.90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 237’351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41.088 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

