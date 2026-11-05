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05.11.2026 15:58:16
Gute Stimmung in Paris: nachmittags Pluszeichen im CAC 40
Der CAC 40 gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:39 Uhr um 0.97 Prozent stärker bei 8’257.03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.408 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.868 Prozent höher bei 8’248.90 Punkten, nach 8’177.89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8’286.43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’215.71 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3.75 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 7’834.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’669.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’074.23 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0.754 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 235’284 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230.160 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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