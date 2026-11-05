Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.82 Prozent fester bei 8’244.87 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.408 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.868 Prozent auf 8’248.90 Punkte an der Kurstafel, nach 8’177.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’215.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’285.81 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3.59 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7’834.10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’669.30 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 8’074.23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.606 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 77’258 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230.160 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.87 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch