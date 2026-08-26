Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag im Aufwind

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0.44 Prozent auf 8’475.99 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.464 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.351 Prozent fester bei 8’468.79 Punkten, nach 8’439.20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’467.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’485.19 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8’372.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’173.11 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 7’709.81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 131’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 225.952 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch