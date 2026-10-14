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Kursentwicklung 14.10.2026 09:28:59

Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen

Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen

So bewegt sich der CAC 40 am Mittwoch.

Airbus
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Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.47 Prozent fester bei 7’864.56 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.343 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.321 Prozent stärker bei 7’852.74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’827.63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7’870.57 Punkte, das Tagestief hingegen 7’844.29 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0.483 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 8’117.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’366.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’919.62 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 4.03 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’728 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203.496 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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