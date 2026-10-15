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Index-Performance im Blick 15.10.2026 12:26:37

Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40

Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40

Am Mittag agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Stellantis
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Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.13 Prozent auf 7’883.21 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.337 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.250 Prozent tiefer bei 7’853.40 Punkten, nach 7’873.11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7’926.47 Punkte, das Tagestief hingegen 7’853.40 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.722 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’090.28 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 15.07.2026, mit 8’382.43 Punkten bewertet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 8’077.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.81 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 122’274 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205.674 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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