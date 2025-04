Gute Stimmung in New York: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel letztendlich um 0.78 Prozent aufwärts auf 40’524.79 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 15.338 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.79 Prozent auf 39’493.42 Punkte an der Kurstafel, nach 40’212.71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 40’159.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40’778.29 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 14.03.2025, mit 41’488.19 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 14.01.2025, bei 42’518.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der Dow Jones auf 37’983.24 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4.41 Prozent abwärts. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 3.30 Prozent auf 314.65 EUR), Amgen (+ 2.78 Prozent auf 293.92 USD), Travelers (+ 2.33 Prozent auf 250.84 USD), Apple (+ 2.21 Prozent auf 202.52 USD) und Walmart (+ 2.08 Prozent auf 94.73 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-2.07 Prozent auf 587.06 USD), Amazon (-1.49 Prozent auf 182.12 USD), JPMorgan Chase (-0.63 Prozent auf 234.72 USD), Walt Disney (-0.27 Prozent auf 84.66 USD) und Chevron (-0.23 Prozent auf 135.32 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 51’524’711 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.607 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.83 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch