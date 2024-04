Gute Stimmung in New York: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 37’775.38 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.084 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.520 Prozent auf 37’949.67 Punkte an der Kurstafel, nach 37’753.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 37’681.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38’083.76 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.788 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 38’790.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 37’468.61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, stand der Dow Jones bei 33’976.63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0.160 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2.96 Prozent auf 493.18 USD), Travelers (+ 1.86 Prozent auf 210.42 USD), Nike (+ 0.95 Prozent auf 95.74 USD), Verizon (+ 0.88 Prozent auf 40.13 USD) und Chevron (+ 0.75 Prozent auf 157.57 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Microsoft (-1.84 Prozent auf 404.27 USD), Intel (-1.79 Prozent auf 35.04 USD), Salesforce (-1.59 Prozent auf 271.92 USD), Amazon (-1.14 Prozent auf 179.22 USD) und IBM (-0.89 Prozent auf 181.47 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’038’195 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2.883 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.67 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

