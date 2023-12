Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.48 Prozent höher bei 36’577.94 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11.113 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.414 Prozent auf 36’254.33 Punkte an der Kurstafel, nach 36’404.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 36’373.22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 36’596.11 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der Dow Jones auf 34’283.10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34’645.99 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2022, einen Stand von 34’005.04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 10.39 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 36’596.11 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1.73 Prozent auf 256.45 USD), American Express (+ 1.57 Prozent auf 171.04 USD), Visa (+ 1.19 Prozent auf 259.56 USD), JPMorgan Chase (+ 0.89 Prozent auf 160.52 USD) und Nike (+ 0.87 Prozent auf 119.64 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1.28 Prozent auf 142.50 USD), Walt Disney (-1.23 Prozent auf 91.07 USD), Intel (-1.12 Prozent auf 44.04 USD), Verizon (-0.98 Prozent auf 37.30 USD) und Dow (-0.90 Prozent auf 50.82 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’959’486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.824 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch