Gute Stimmung in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags

Um 20:00 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.22 Prozent auf 18’153.32 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.318 Prozent fester bei 18’171.15 Punkten in den Freitagshandel, nach 18’113.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18’099.73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’247.61 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.13 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’011.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 17’962.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 13’347.83 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 9.73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’464.70 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 4.41 Prozent auf 275.57 USD), Datadog A (+ 2.57 Prozent auf 118.85 USD), Gilead Sciences (+ 2.18 Prozent auf 65.99 USD), Comcast (+ 1.91 Prozent auf 39.28 USD) und Micron Technology (+ 1.87 Prozent auf 120.01 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Moderna (-4.19 Prozent auf 117.55 USD), Align Technology (-3.36 Prozent auf 270.98 USD), Enphase Energy (-3.16 Prozent auf 107.62 USD), Lucid (-2.96 Prozent auf 2.62 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2.07 Prozent auf 166.45 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’267’437 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.832 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.35 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch