Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.72 Prozent auf 7’730.99 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61.480 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.380 Prozent auf 7’704.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’675.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7’741.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’689.89 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.882 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 7’413.18 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 7’520.36 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 6’481.40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.72 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Salesforce (+ 22.58 Prozent auf 252.05 USD), Synopsys (+ 13.39 Prozent auf 464.89 USD), Palo Alto Networks (+ 12.83 Prozent auf 382.85 USD), ServiceNow (+ 10.04 Prozent auf 138.43 USD) und Fortinet (+ 9.67 Prozent auf 172.78 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Hormel Foods (-10.25 Prozent auf 21.28 USD), Caseys General Stores (-5.42 Prozent auf 763.38 USD), Tapestry (-5.38 Prozent auf 123.24 USD), Moderna (-4.60 Prozent auf 142.77 USD) und Generac (-4.52 Prozent auf 197.29 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 77’772’470 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch