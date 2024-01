Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.69 Prozent stärker bei 4’898.37 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 40.904 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.598 Prozent stärker bei 4’893.69 Punkten in den Handel, nach 4’864.60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4’880.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’901.29 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.926 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’754.63 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 4’247.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’016.95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3.28 Prozent aufwärts. Bei 4’901.29 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 33.33 Prozent auf 0.08 USD), Netflix (+ 11.37 Prozent auf 548.13 USD), Textron (+ 8.18 Prozent auf 85.82 USD), TE Connectivity (+ 7.27 Prozent auf 144.44 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.21 Prozent auf 178.88 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil DuPont de Nemours (-11.38 Prozent auf 66.19 USD), Kimberly-Clark (-4.18 Prozent auf 119.73 USD), Teledyne Technologies (-3.66 Prozent auf 425.79 USD), Abbott Laboratories (-3.30 Prozent auf 110.24 USD) und Baker Hughes (-3.06 Prozent auf 30.57 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’640’093 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.757 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 200.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch