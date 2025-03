Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Um 17:59 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.07 Prozent auf 5’771.53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 47.378 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.167 Prozent auf 5’777.22 Punkte an der Kurstafel, nach 5’767.57 Punkten am Vortag.

Bei 5’763.05 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’786.95 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 25.02.2025, lag der S&P 500 noch bei 5’955.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 6’040.04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2024, lag der S&P 500 bei 5’218.19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 verlor der Index bereits um 1.65 Prozent. Bei 6’147.43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 5’504.65 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit International Paper (+ 5.75 Prozent auf 55.87 USD), Freeport-McMoRan (+ 3.17 Prozent auf 42.93 USD), DXC Technology (+ 2.94 Prozent auf 17.48 USD), Wynn Resorts (+ 2.82 Prozent auf 87.26 USD) und Qorvo (+ 2.67 Prozent auf 74.86 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lumen Technologies (-6.28 Prozent auf 4.56 USD), United Parcel Service (-4.43 Prozent auf 110.67 USD), Leggett Platt (-3.73 Prozent auf 8.25 USD), Merck (-3.66 Prozent auf 88.93 USD) und Crown Castle (-3.39 Prozent auf 100.77 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’770’808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.041 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

2025 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch