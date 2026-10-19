Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.41 Prozent stärker bei 7’690.73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63.665 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.533 Prozent höher bei 7’700.25 Punkten in den Montagshandel, nach 7’659.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’684.79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’731.18 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 7’650.50 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’457.69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 6’664.01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.13 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Western Digital (+ 6.09 Prozent auf 352.21 USD), Sandisk (+ 5.53 Prozent auf 1’371.12 USD), Datadog A (+ 5.36 Prozent auf 260.36 USD), Twilio A (+ 5.29 Prozent auf 257.29 USD) und Amazon (+ 4.98 Prozent auf 262.45 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-5.15 Prozent auf 120.66 USD), The Mosaic (-4.78 Prozent auf 17.92 USD), NRG Energy (-4.21 Prozent auf 99.38 USD), Lumen Technologies (-4.09 Prozent auf 4.46 USD) und Ameriprise Financial (-4.07 Prozent auf 480.41 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’880’926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch