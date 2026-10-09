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S&P 500-Performance 09.10.2026 22:34:02

Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der S&P 500 schlussendlich.

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Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.59 Prozent stärker bei 7’811.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65.026 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.254 Prozent fester bei 7’785.08 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’765.36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7’779.34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’820.57 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.04 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 7’636.36 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 7’543.64 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 6’735.11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.90 Prozent nach oben. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Crown Castle (+ 15.60 Prozent auf 79.64 USD), Moderna (+ 14.21 Prozent auf 225.00 USD), Humana (+ 11.56 Prozent auf 431.87 USD), American Tower (+ 9.30 Prozent auf 182.24 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7.34 Prozent auf 182.49 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil T-Mobile US (-13.27 Prozent auf 148.58 USD), AT&T (-10.82 Prozent auf 22.18 USD), Verizon (-10.14 Prozent auf 41.65 USD), HP (-6.91 Prozent auf 30.20 USD) und Charter A (-5.74 Prozent auf 103.38 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AT&T-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 27’270’996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 5.099 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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