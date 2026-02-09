Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.53 Prozent fester bei 6’969.04 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.848 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.266 Prozent auf 6’913.86 Punkte an der Kurstafel, nach 6’932.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 6’905.87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’978.61 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’966.28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 6’728.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 6’025.99 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.61 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’780.13 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 13.97 Prozent auf 463.53 USD), Oracle (+ 11.01 Prozent auf 158.54 USD), Palantir (+ 6.09 Prozent auf 144.17 USD), Robinhood (+ 6.07 Prozent auf 87.85 USD) und Corning (+ 6.03 Prozent auf 129.53 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Waters (-12.43 Prozent auf 333.90 USD), DXC Technology (-7.43 Prozent auf 14.07 USD), Arthur J Gallagher (-6.80 Prozent auf 225.16 USD), Robert Half (-6.46 Prozent auf 29.37 USD) und Willis Towers Watson (-5.93 Prozent auf 310.47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 29’618’552 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.799 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 9.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch