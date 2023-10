Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Um 20:01 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.72 Prozent stärker bei 4’366.92 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 37.591 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.172 Prozent stärker bei 4’343.13 Punkten, nach 4’335.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’339.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’385.46 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’457.49 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 4’409.53 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.10.2022, einen Wert von 3’612.39 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 14.19 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Truist Financial (+ 7.27 Prozent auf 29.43 USD), Lumen Technologies (+ 5.73 Prozent auf 1.39 USD), Gap (+ 5.33 Prozent auf 10.97 USD), Enphase Energy (+ 5.14 Prozent auf 125.90 USD) und Dollar Tree (+ 4.44 Prozent auf 109.36 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil First Republic Bank (-49.46 Prozent auf 0.05 USD), Tapestry (-2.20 Prozent auf 27.57 USD), Grainger (-1.69 Prozent auf 713.64 USD), Netflix (-1.63 Prozent auf 379.65 USD) und Campbell Soup (-1.52 Prozent auf 39.63 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10’137’124 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2.628 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die The Western Union Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

