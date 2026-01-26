Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gute Stimmung in New York: S&P 500 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 steigt am Montag.

Am Montag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.63 Prozent auf 6’959.01 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54.683 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.189 Prozent höher bei 6’928.70 Punkten, nach 6’915.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’921.60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’964.66 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 26.12.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’929.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der S&P 500 bei 6’791.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’101.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.47 Prozent nach oben. Bei 6’986.33 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’789.05 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Seagate Technology (+ 5.56 Prozent auf 365.34 USD), Datadog A (+ 4.13 Prozent auf 135.50 USD), Baker Hughes (+ 4.12 Prozent auf 56.14 USD), Oracle (+ 3.85 Prozent auf 183.98 USD) und Amphenol (+ 3.43 Prozent auf 156.17 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil The Trade Desk A (-7.95 Prozent auf 33.65 USD), Organon Company (-5.99 Prozent auf 9.18 USD), Intel (-5.26 Prozent auf 42.70 USD), Darden Restaurants (-5.24 Prozent auf 195.36 USD) und Paycom Software (-4.16 Prozent auf 145.96 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 22’785’523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.849 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

