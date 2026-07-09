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S&P 500-Kursentwicklung 09.07.2026 20:03:33

Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Das macht der S&P 500 nachmittags.

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Um 20:01 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0.82 Prozent auf 7’543.76 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.257 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.188 Prozent stärker bei 7’496.75 Punkten in den Handel, nach 7’482.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’481.73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’546.89 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.490 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 7’386.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’824.66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’263.26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 12.30 Prozent auf 794.10 USD), Sandisk (+ 12.13 Prozent auf 1’936.64 USD), Cerebras Systems (+ 10.93 Prozent auf 201.58 USD), Norwegian Cruise Line (+ 8.53 Prozent auf 20.05 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 8.13 Prozent auf 48.30 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Costco Wholesale (-4.34 Prozent auf 911.76 USD), APA (-4.34 Prozent auf 33.54 USD), McKesson (-3.66 Prozent auf 788.66 USD), DXC Technology (-3.39 Prozent auf 9.26 USD) und Palantir (-3.15 Prozent auf 128.05 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 14’294’442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.165 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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