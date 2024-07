Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.64 Prozent auf 5’667.20 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.204 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.321 Prozent fester bei 5’649.32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’631.22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’669.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’639.02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’431.60 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 5’051.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’505.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 19.49 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 12.50 Prozent auf 0.02 USD), Lumen Technologies (+ 9.09 Prozent auf 1.32 USD), Molina Healthcare (+ 8.22 Prozent auf 307.33 USD), State Street (+ 7.45 Prozent auf 84.82 USD) und Illumina (+ 7.44 Prozent auf 125.23 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-30.00 Prozent auf 0.02 USD), Charles Schwab (-10.18 Prozent auf 67.43 USD), Raymond James Financial (-6.28 Prozent auf 113.51 USD), Ameriprise Financial (-3.76 Prozent auf 429.05 USD) und Progressive (-3.27 Prozent auf 210.00 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 39’194’627 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.247 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch