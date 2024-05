Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 5’303.27 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44.760 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.302 Prozent auf 5’313.12 Punkte an der Kurstafel, nach 5’297.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’305.45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’283.59 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.34 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’022.21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’005.57 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Wert von 4’158.77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11.82 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’325.49 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.06 USD), Valero Energy (+ 4.77 Prozent auf 166.06 USD), Freeport-McMoRan (+ 4.21 Prozent auf 54.23 USD), Chubb (+ 3.55 Prozent auf 274.28 USD) und Tractor Supply (+ 3.42 Prozent auf 285.67 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen First Republic Bank (-35.48 Prozent auf 0.02 USD), DXC Technology (-16.90 Prozent auf 16.52 USD), Paramount Global (-4.91 Prozent auf 12.02 USD), Dollar Tree (-3.29 Prozent auf 117.31 USD) und Lam Research (-3.27 Prozent auf 912.07 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’686’698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.896 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 387.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

