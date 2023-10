Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

Am Dienstag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.65 Prozent auf 4’193.80 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 35.621 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.113 Prozent höher bei 4’171.54 Punkten in den Handel, nach 4’166.82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 4’195.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’153.12 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’288.05 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’588.96 Punkten auf. Der S&P 500 wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 3’871.98 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9.67 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Arista Networks (+ 14.03 Prozent auf 200.37 USD), Monolithic Power Systems (+ 9.34 Prozent auf 441.74 USD), Leidos (+ 7.99) Prozent auf 99.12 USD), Ecolab (+ 5.40 Prozent auf 167.74 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 5.38 Prozent auf 66.57 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-51.39 Prozent auf 0.02 USD), SVB Financial Group (-15.25 Prozent auf 0.05 USD), VF (-13.96 Prozent auf 14.73 USD), Catalent (-13.85 Prozent auf 34.39 USD) und FMC (-8.21 Prozent auf 53.20 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16’309’467 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.476 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Hanesbrands-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

