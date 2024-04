Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert nachmittags

Um 20:00 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.48 Prozent auf 5’236.66 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 43.847 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.773 Prozent auf 5’251.76 Punkte an der Kurstafel, nach 5’211.49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’256.59 Punkte, das Tagestief hingegen 5’236.31 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.405 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 04.03.2024, einen Wert von 5’130.95 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 4’688.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, stand der S&P 500 bei 4’100.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10.41 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’264.85 Punkte. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 28.57 Prozent auf 0.05 USD), Generac (+ 6.85 Prozent auf 137.04 USD), Enphase Energy (+ 6.76 Prozent auf 126.62 USD), Ulta Beauty (+ 6.20 Prozent auf 467.28 USD) und ConAgra Foods (+ 5.78 Prozent auf 30.74 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lamb Weston (-18.20 Prozent auf 82.72 USD), Paramount Global (-7.58 Prozent auf 12.50 USD), Advance Auto Parts (-3.60 Prozent auf 81.13 USD), AbbVie (-3.22 Prozent auf 171.62 USD) und Tapestry (-3.10 Prozent auf 43.77 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 9’899’030 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.889 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 342.86 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

