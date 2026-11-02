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|S&P 500-Performance im Blick
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02.11.2026 18:00:32
Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün
Mit dem S&P 500 geht es aufwärts.
Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.56 Prozent auf 7’622.53 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.584 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.467 Prozent höher bei 7’615.47 Punkten in den Handel, nach 7’580.07 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’610.09 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’662.23 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’722.72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der S&P 500 bei 7’489.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’840.20 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.14 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 19.25 Prozent auf 657.31 USD), Alaska Air Group (+ 9.38 Prozent auf 39.06 USD), CBRE Group A (+ 7.13 Prozent auf 138.04 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.75 Prozent auf 1’293.37 USD) und United Airlines (+ 6.40 Prozent auf 110.91 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-12.87 Prozent auf 732.51 USD), Cerebras Systems (-8.62 Prozent auf 99.77 USD), Everpure A (-7.33 Prozent auf 117.68 USD), Marvell Technology (-7.30 Prozent auf 182.07 USD) und Seagate Technology (-5.98 Prozent auf 606.01 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’643’964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.493 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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