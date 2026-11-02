Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.56 Prozent auf 7’622.53 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.584 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.467 Prozent höher bei 7’615.47 Punkten in den Handel, nach 7’580.07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’610.09 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’662.23 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’722.72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der S&P 500 bei 7’489.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’840.20 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.14 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 19.25 Prozent auf 657.31 USD), Alaska Air Group (+ 9.38 Prozent auf 39.06 USD), CBRE Group A (+ 7.13 Prozent auf 138.04 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.75 Prozent auf 1’293.37 USD) und United Airlines (+ 6.40 Prozent auf 110.91 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-12.87 Prozent auf 732.51 USD), Cerebras Systems (-8.62 Prozent auf 99.77 USD), Everpure A (-7.33 Prozent auf 117.68 USD), Marvell Technology (-7.30 Prozent auf 182.07 USD) und Seagate Technology (-5.98 Prozent auf 606.01 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’643’964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.493 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch