Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.39 Prozent höher bei 5’864.22 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49.056 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.390 Prozent auf 5’864.23 Punkte an der Kurstafel, nach 5’841.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’871.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’846.11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.590 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’618.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’544.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’314.60 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23.64 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’878.46 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lamb Weston (+ 10.51 Prozent auf 78.46 USD), Netflix (+ 10.08 Prozent auf 756.96 USD), Intuitive Surgical (+ 9.43 Prozent auf 518.41 USD), Lumen Technologies (+ 9.39 Prozent auf 6.76 USD) und Comerica (+ 4.01 Prozent auf 65.15 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil CVS Health (-6.50 Prozent auf 59.53 USD), Archer Daniels Midland (-3.92 Prozent auf 56.33 USD), Schlumberger (-3.89 Prozent auf 42.28 USD), The Cigna Group Registered (-3.05 Prozent auf 342.35 USD) und American Express (-2.79 Prozent auf 277.81 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23’096’840 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.249 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch