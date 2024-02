Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen am Nachmittag zu

Um 20:01 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.47 Prozent auf 4’976.51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 42.858 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.554 Prozent auf 4’980.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’953.17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 4’991.85 Punkte, das Tagestief hingegen 4’956.45 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 1.00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Wert von 4’783.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’495.70 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 4’136.13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4.93 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’048.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell IQVIA (+ 10.99 Prozent auf 238.92 USD), Charles River Laboratories International (+ 9.20 Prozent auf 240.50 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 8.00 Prozent auf 122.69 USD), Welltower (+ 7.18 Prozent auf 93.54 USD) und Eversource Energy (+ 5.54 Prozent auf 57.52 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Akamai (-8.47 Prozent auf 114.46 USD), MGM Resorts International (-7.01 Prozent auf 42.46 USD), The Kraft Heinz Company (-6.27 Prozent auf 33.87 USD), Williams Companies (-3.23 Prozent auf 32.94 USD) und Generac (-2.95 Prozent auf 120.14 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6’218’373 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.881 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 171.43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

