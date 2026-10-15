Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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15.10.2026 18:00:44
Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu
Der S&P 500 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.
Um 17:58 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.14 Prozent auf 7’729.68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 65.105 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.374 Prozent auf 7’690.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’718.94 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’738.21 Punkte, das Tagestief hingegen 7’669.66 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 1.07 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 7’585.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’572.40 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 6’671.06 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.70 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell International Paper (+ 7.49 Prozent auf 34.29 USD), Equifax (+ 6.46 Prozent auf 160.07 USD), Expedia (+ 6.04 Prozent auf 291.28 USD), Bath Body Works (+ 5.94 Prozent auf 20.08 USD) und Gartner (+ 5.91 Prozent auf 207.34 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Dell Technologies (-8.04 Prozent auf 467.08 USD), Everpure A (-7.03 Prozent auf 131.55 USD), Coherent (-6.76 Prozent auf 245.52 USD), Keysight Technologies (-6.27 Prozent auf 335.20 USD) und Arista Networks (-6.26 Prozent auf 183.19 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14’054’317 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.916 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15.15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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