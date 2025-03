Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.22 Prozent fester bei 17’648.45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.58 Prozent auf 17’711.41 Punkte an der Kurstafel, nach 17’436.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’800.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’436.27 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 1.08 Prozent nach. Vor einem Monat, am 12.02.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19’649.95 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’902.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16’265.64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.47 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17’238.24 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 11.27 Prozent auf 46.60 USD), Geron (+ 10.63 Prozent auf 1.77 USD), SIGA Technologies (+ 6.96 Prozent auf 5.99 USD), Ultra Clean (+ 6.96 Prozent auf 24.58 USD) und NVIDIA (+ 6.42 Prozent auf 115.74 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Cutera (-10.19 Prozent auf 0.10 USD), Harvard Bioscience (-10.10 Prozent auf 0.69 USD), Commercial Vehicle Group (-8.94 Prozent auf 1.63 USD), Integra LifeSciences (-7.14 Prozent auf 22.24 USD) und Omnicell (-6.64 Prozent auf 33.34 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 74’404’441 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.131 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite hat die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

