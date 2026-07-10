Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge

Letztendlich erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.29 Prozent auf 26’281.61 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.120 Prozent leichter bei 26’175.54 Punkten, nach 26’206.89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26’009.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’301.54 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.08 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25’169.50 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Wert von 22’902.89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20’630.66 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit WD-40 (+ 10.65 Prozent auf 264.91 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8.79 Prozent auf 53.73 USD), SMC (+ 5.80 Prozent auf 471.60 USD), Steven Madden (+ 4.19 Prozent auf 42.01 USD) und Upbound Group (+ 4.13 Prozent auf 21.16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Ionis Pharmaceuticals (-9.37 Prozent auf 58.25 USD), AXT (-8.54 Prozent auf 57.21 USD), Americas Car-Mart (-6.90 Prozent auf 3.24 USD), Digi International (-6.45 Prozent auf 67.69 USD) und Ballard Power (-4.64 Prozent auf 3.08 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 32’994’704 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.318 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 17.14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch