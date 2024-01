Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.08 Prozent fester bei 14’981.86 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.206 Prozent fester bei 15’001.01 Punkten, nach 14’970.19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 14’931.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15’047.25 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.87 Prozent. Vor einem Monat, am 12.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14’533.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13’574.22 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 12.01.2023, den Stand von 11’001.10 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell EMCORE (+ 14.20 Prozent auf 0.57 USD), Arundel (+ 8.82 Prozent auf 0.11 CHF), Ceragon Networks (+ 6.49 Prozent auf 2.79 USD), Geospace Technologies (+ 6.04 Prozent auf 13.88 USD) und Harvard Bioscience (+ 5.79 Prozent auf 4.93 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-12.39 Prozent auf 0.09 USD), Cutera (-11.37 Prozent auf 3.82 USD), MicroStrategy (-9.40 Prozent auf 485.78 USD), Agenus (-8.09 Prozent auf 0.66 USD) und Baiducom (-5.41 Prozent auf 110.97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’171’225 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2.640 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.56 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43.34 Prozent an der Spitze im Index.

