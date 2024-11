Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Zuschlägen

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.27 Prozent fester bei 19’054.84 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.721 Prozent auf 19’140.59 Punkte an der Kurstafel, nach 19’003.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’969.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’208.68 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 25.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18’518.61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 17’877.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Wert von 14’250.85 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 29.05 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’366.07 Punkten. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 19.57 Prozent auf 1.10 USD), SIGA Technologies (+ 12.81 Prozent auf 7.31 USD), inTest (+ 9.77 Prozent auf 7.75 USD), Ceragon Networks (+ 9.73 Prozent auf 4.06 USD) und BlackBerry (+ 9.36 Prozent auf 2.57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil MicroStrategy (-4.37 Prozent auf 403.45 USD), NVIDIA (-4.18 Prozent auf 136.02 USD), Modine Manufacturing (-4.06 Prozent auf 137.40 USD), Microvision (-3.93 Prozent auf 0.98 USD) und Geospace Technologies (-3.82 Prozent auf 10.84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 92’162’543 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.326 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch