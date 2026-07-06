Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Gewinnen

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.12 Prozent fester bei 26’121.16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.646 Prozent fester bei 25’999.61 Punkten, nach 25’832.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’209.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’963.44 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’709.43 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, bei 21’996.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20’601.10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.42 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 12.19 Prozent auf 63.52 USD), Americas Car-Mart (+ 12.08 Prozent auf 2.97 USD), SMC (+ 11.67 Prozent auf 478.10 USD), Ceva (+ 10.44 Prozent auf 44.64 USD) und Century Aluminum (+ 6.67 Prozent auf 46.68 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil O Reilly Automotive (-6.66 Prozent auf 84.24 USD), IMAX (-6.39 Prozent auf 37.33 USD), Cogent Communications (-6.20 Prozent auf 12.19 USD), Veeco Instruments (-5.34 Prozent auf 54.42 USD) und FreightCar America (-4.46 Prozent auf 8.57 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’150’759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.127 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15.54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch