Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Am Mittwoch springt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2.09 Prozent auf 25’902.44 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.11 Prozent auf 25’652.78 Punkte an der Kurstafel, nach 25’372.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’048.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’602.14 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 27’190.86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’584.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’348.64 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.48 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 15.70 Prozent auf 1.40 USD), Cogent Communications (+ 14.55 Prozent auf 6.77 USD), Expedia (+ 12.65 Prozent auf 321.91 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 10.17 Prozent auf 10.72 USD) und JetBlue Airways (+ 10.06 Prozent auf 3.50 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Modine Manufacturing (-25.00 Prozent auf 94.09 USD), AAON (-18.31 Prozent auf 56.43 USD), Powell Industries (-12.45 Prozent auf 143.00 USD), Methode Electronics (-12.24 Prozent auf 13.19 USD) und TTM Technologies (-11.85 Prozent auf 71.96 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’884’779 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.392 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch