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25.08.2026 20:03:19
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus
So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstag.
Um 20:00 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent auf 26’106.68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.649 Prozent auf 26’148.71 Punkte an der Kurstafel, nach 25’980.19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26’034.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’225.83 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24’975.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’343.97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’449.29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 16.39 Prozent auf 16.33 USD), Compugen (+ 9.27 Prozent auf 2.83 USD), Americas Car-Mart (+ 7.21 Prozent auf 2.38 USD), TransAct Technologies (+ 6.72 Prozent auf 5.08 USD) und LSI Industries (+ 4.39 Prozent auf 20.45 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-4.74 Prozent auf 9.65 USD), Deckers Outdoor (-3.50 Prozent auf 88.86 USD), Hub Group (-3.33 Prozent auf 38.87 USD), Donegal Group B (-3.21 Prozent auf 22.95 USD) und SMC (-2.81 Prozent auf 435.75 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12’199’836 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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