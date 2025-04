Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.28 Prozent höher bei 15’787.09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3.91 Prozent leichter bei 14’978.03 Punkten in den Handel, nach 15’587.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’292.28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’784.03 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.03.2025, bei 18’196.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’489.68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16’248.52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 büsste der Index bereits um 18.12 Prozent ein. Bei 20’118.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 11.29 Prozent auf 1.38 USD), 3D Systems (+ 10.05 Prozent auf 2.08 USD), Innodata (+ 9.48 Prozent auf 32.81 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8.88 Prozent auf 0.71 USD) und EXACT Sciences (+ 8.30 Prozent auf 46.08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Volvo (A) (-17.72 Prozent auf 24.15 USD), Nektar Therapeutics (-10.51 Prozent auf 0.49 USD), Nissan Motor (-10.08 Prozent auf 2.32 USD), Big 5 Sporting Goods (-6.74 Prozent auf 0.83 USD) und Strategy (-6.29 Prozent auf 275.14 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 111’802’111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.564 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.18 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch