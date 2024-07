Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich stärker

Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.63 Prozent auf 18’398.45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.111 Prozent stärker bei 18’303.64 Punkten, nach 18’283.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’293.60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’556.73 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.145 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’608.44 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.04.2024, den Wert von 16’175.09 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 13’918.96 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 24.60 Prozent aufwärts. Bei 18’671.07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ebix (+ 90.89 Prozent auf 0.01 USD), Microvision (+ 12.73 Prozent auf 1.24 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 10.32 Prozent auf 0.17 USD), Forward Air (+ 10.22 Prozent auf 23.62 USD) und TransAct Technologies (+ 9.83 Prozent auf 3.91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Comtech Telecommunications (-5.40 Prozent auf 3.33 USD), Align Technology (-5.33 Prozent auf 242.65 USD), Landec (-2.90 Prozent auf 5.03 USD), Biogen (-2.85 Prozent auf 230.06 USD) und Trend Micro (-2.79 Prozent auf 6’942.00 JPY).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49’706’980 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.288 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Mit 19.46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

