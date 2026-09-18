AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025
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18.09.2026 16:00:57
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels
Aktuell geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.
Um 15:59 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.11 Prozent auf 26’448.40 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.393 Prozent auf 26’522.09 Punkte an der Kurstafel, nach 26’418.30 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26’447.48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’544.93 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.65 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’289.71 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’517.93 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 22’470.73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13.83 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.81 Prozent auf 141.26 USD), AXT (+ 4.06 Prozent auf 70.50 USD), FormFactor (+ 3.75 Prozent auf 115.72 USD), Lam Research (+ 3.70 Prozent auf 279.27 USD) und MKS Instruments (+ 2.82 Prozent auf 247.00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil inTest (-7.35 Prozent auf 10.08 USD), SMC (-7.02 Prozent auf 401.98 USD), Netflix (-5.24 Prozent auf 71.36 USD), AmeriServ Financial (-4.89 Prozent auf 4.47 USD) und Nortech Systems (-4.38 Prozent auf 11.35 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14’410’889 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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