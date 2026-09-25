Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite im Plus

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.53 Prozent fester bei 27’082.76 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’970.95 Zählern und damit 0.117 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’939.37 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’876.27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 27’122.76 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.35 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’151.30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’358.60 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Wert von 22’384.70 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.56 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Veeco Instruments (+ 7.44 Prozent auf 48.83 USD), Synaptics (+ 6.21 Prozent auf 102.83 USD), ON Semiconductor (+ 5.91 Prozent auf 77.47 USD), Ceva (+ 5.43 Prozent auf 36.33 USD) und QUALCOMM (+ 5.37 Prozent auf 204.69 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-18.38 Prozent auf 1.11 USD), BlackBerry (-7.73 Prozent auf 8.06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-6.22 Prozent auf 20.80 USD), TransAct Technologies (-3.46 Prozent auf 4.74 USD) und Patterson-UTI Energy (-3.40 Prozent auf 10.80 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’104’538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.774 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch