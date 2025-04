Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite gibt nachmittags Gas

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 9.97 Prozent auf 16’790.21 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.180 Prozent auf 15’295.44 Punkte an der Kurstafel, nach 15’267.91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16’790.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15’270.28 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 12.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’196.22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’478.88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16’306.64 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 12.92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Harvard Bioscience (+ 28.38 Prozent auf 0.47 USD), FormFactor (+ 20.66 Prozent auf 27.97 USD), Strategy (+ 19.28 Prozent auf 283.82 USD), MKS Instruments (+ 17.45 Prozent auf 69.04 USD) und Forward Air (+ 17.43 Prozent auf 12.33 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Neogen (-33.03 Prozent auf 4.72 USD), ADTRAN (-7.71 Prozent auf 6.51 EUR), Volvo (B) (-5.67 Prozent auf 22.10 USD), Nortech Systems (-4.37 Prozent auf 8.10 USD) und Nissan Motor (-3.22 Prozent auf 2.18 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64’544’025 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.387 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.83 Prozent.

