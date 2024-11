Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.34 Prozent auf 19’238.50 Punkte nach oben. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.532 Prozent höher bei 19’084.43 Punkten, nach 18’983.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19’084.43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’256.99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 5.59 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.10.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17’923.90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2024, den Wert von 16’195.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13’639.86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 30.29 Prozent aufwärts. Bei 19’256.99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FARO Technologies (+ 33.83 Prozent auf 25.20 USD), PetMed Express (+ 31.52 Prozent auf 5.55 USD), Ceva (+ 17.87 Prozent auf 29.68 USD), ADTRAN (+ 16.81 Prozent auf 6.84 EUR) und MKS Instruments (+ 10.10 Prozent auf 113.72 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen DENTSPLY SIRONA (-27.52 Prozent auf 17.38 USD), Harvard Bioscience (-17.02 Prozent auf 2.34 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-16.01 Prozent auf 5.14 USD), Cutera (-11.60 Prozent auf 0.51 USD) und Astronics (-11.13 Prozent auf 18.28 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’051’605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.192 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

